Около 2500 заемщиков получают кредиты на сумму 153 млрд.тугриков для поддержки занятости

CentralAsia (MNG) - Во время очередного заседания, состоявшегося 31 марта, кабинет заслушал презентацию программ поддержки экономики страны в рамках «Комплексного плана охраны здоровья и восстановления экономики в размере 10 триллионов тугриков (около $ 3,5 млрд)».

Программа кредитов для поддержки занятости: По состоянию на 29 марта коммерческие банки предоставили кредитов на общую сумму 152,8 млрд тугриков (около $ 53,7 млн) 343 юридическим лицам и 2088 физическим лицам. Средняя сумма кредита, предоставленного физическим лицам, составляет 38 миллионов тугриков (около $ 13334), а компаниям — 210 миллионов тугриков (около $ 73690).

Долгосрочная кредитная программа репо: выдано кредитов на сумму 185,5 млрд.тугриков (около $ 65 млн) 1 078 юридическим лицам и 280 физическим лицам. Средняя сумма кредита, предоставленного физическим лицам, составляет 123 миллиона тугриков (около $ 43161), а юридическим лицам — 140 миллионов тугриков (около $ 50 тыс.).

Ипотечные кредиты: 2 043 заемщика получили ипотечные кредиты на сумму 153,8 млрд.тугриков (около $ 54 млн). Средняя сумма ипотеки, выданной в Улан-Баторе, составляет 83 миллиона тугриков (около $ 29125), а в сельской местности — 55 миллионов тугриков (около $ 19300).

Коронавирус в Монголии

Карта распространения