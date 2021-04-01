Правительство Монголии одобрило меры по стимулированию медицинских работников в размере 2,7 млрд.тугриков

CentralAsia (MNG) - На своем очередном заседании 31 марта Кабмин страны одобрил меры по стимулированию медицинских работников, работающих на передовой от COVID-19.

Каждому врачу, медсестре и медицинскому работнику, отвечающим на COVID-19, будет выплачен 1 миллион тугриков (около $ 350) единовременного поощрения, а также 500000 тугриков врачам-резидентам (около $ 175). Необходимое финансирование в размере 2 миллиардов 780 миллионов тугриков (около $ 274 тыс.) будет получено из государственного резервного фонда.

2230 медицинских работников и 1100 врачей-резидентов работают на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19, и их рабочая нагрузка резко возросла с ноября 2020 года, поскольку распространение COVID-19 в стране непрерывно растет, что подвергает их риску заражения.

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