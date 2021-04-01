[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Монголии одобрило меры по стимулированию медицинских работников в размере 2,7 млрд.тугриков

CentralAsia (MNG) -  На своем очередном заседании 31 марта Кабмин страны одобрил меры по стимулированию медицинских работников, работающих на передовой от COVID-19.

Каждому врачу, медсестре и медицинскому работнику, отвечающим на COVID-19, будет выплачен 1 миллион тугриков (около $ 350) единовременного поощрения, а также 500000 тугриков врачам-резидентам (около $ 175). Необходимое финансирование в размере 2 миллиардов 780 миллионов тугриков (около $ 274 тыс.) будет получено из государственного резервного фонда.

2230 медицинских работников и 1100 врачей-резидентов работают на переднем крае борьбы с пандемией COVID-19, и их рабочая нагрузка резко возросла с ноября 2020 года, поскольку распространение COVID-19 в стране непрерывно растет, что подвергает их риску заражения.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Аргентине найден новый вид хищных динозавров. Фото
  • Число жертв коронавируса в России приблизилось к 99 тысячам
  • Во Франции ухудшается ситуация с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com