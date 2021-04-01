Тренинг по проекту «All for YOUth, YOUth for all» на тему «Как преобразовать традиционный бизнес в онлайн»

CentralAsia (MNG) - Деловые круги и молодые предприниматели в Монголии столкнулись с последствиями пандемии COVID-19, и бизнес-сообществу сложно выжить из-за ограничений, сокращения доходов и других проблем. Компании сталкиваются с меньшим взаимодействием с клиентами и более строгими ограничениями. Следовательно, малые и средние предприятия (МСП) должны адаптировать свои бизнес-модели, чтобы лучше реагировать на эту новую изменяющуюся среду.

Проект «All for YOUth, YOUth for all» («Все для ВАС, ВЫ для всех»), финансируемый Европейским Союзом и поддерживаемый Фондом Азии в Монголии, организует онлайн-тренинг «Как преобразовать традиционный бизнес в онлайн» для молодых предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса. предпринимателей (МСП) 31 марта 2021 года.





Посредством этого онлайн-обучения проект направлен на содействие занятости и предпринимательству молодежи, одновременно расширяя возможности молодых людей в этот беспрецедентный период времени. Различные инструкторы поделятся своими ноу-хау и советами по инновационным способам развития своего бизнеса, фрилансам и возможностям получения прибыли с использованием онлайн-платформ и ИТ-решений. Этот тренинг состоит из занятий по трендам цифрового маркетинга, цифровой трансформации, сбору средств для стартапов, дизайнерскому мышлению, продажам с помощью ИТ-решений. Онлайн-тренинг также включает в себя сессию, на которой успешные бизнесмены поделятся своими советами о том, как они успешно внедрили ИТ-решения в свой бизнес, после чего будет проведена сессия по установлению контактов.

«Занятость молодежи и предпринимательство - одна из основ устойчивого развития Монголии. Европейский Союз по-прежнему привержен продолжению поддержки возможностей достойной занятости и тому, чтобы молодежь находилась в центре всех наших мероприятий, от доступа к занятости, молодежного предпринимательства, реализации прав человека, возможностей обучения до активного участия в гражданской жизни. Значимое участие молодежи и молодежь, играющая активную роль в жизни своих сообществ, являются ключом к вкладу в процесс управления и развития в Монголии», - осудил посол ЕС в Монголии Е. Траян Христеа.

«Чтобы познакомить жителей провинции Селенга с новой культурой, мы открыли кофейню«The Angel» в 2019 году, и мы предлагаем кофе, веганские блюда и выпечку. Первоначально наш бизнес продолжал работать эффективно и бесперебойно, но из-за пандемии COVID-19 не смог работать устойчиво. Я искренне надеюсь, что, участвуя в тренинге «Преобразование вашего традиционного бизнеса в онлайн для молодых предпринимателей», я смогу изменить дизайн своего бизнеса и найти решения стоящих перед нашим бизнесом проблем, таких как маркетинг в социальных сетях и правильно управлять услугами доставки», - сказала Н. Гантуяа, директор кофейни «The Angel» в аймаке Сэлэнгэ, один из участников тренинга.

Этот онлайн-тренинг проходит в рамках проекта «Все для ВАС, ВЫ для всех», который направлен на улучшение потенциала НПО, увеличение занятости и предпринимательства молодежи, содействие гражданскому участию среди молодежи и продвижение молодежного волонтерства в Монголии.

При финансовой поддержке Европейского Союза и при поддержке Азиатского фонда Монголии, «Каритас» Чешская Республика реализует проект «Все для ВАС, ВЫ для всех» вместе с двумя партнерами проекта — Монгольским молодежным центром и Центром гражданского просвещения — в Улан-Баторе. и аймаках Сэлэнгэ, Хэнтий, Дорноговь и Баянхонгор.

источник: «Каритас» Чешская Республика в Монголии.

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