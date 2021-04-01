Система здравоохранения Монголии срочно требует новых правил в отношении лекарств

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) одобрил кредит в размере 100 миллионов долларов для укрепления сектора здравоохранения Монголии и ее ответных мер на пандемию коронавируса (COVID-19).

«Монголия остается уязвимой для COVID-19 и других новых заболеваний. Всплеск инфекций создаст нагрузку на систему здравоохранения и приведет к нехватке карантинных помещений, необходимого оборудования, лекарств и других основных ресурсов », - сказал генеральный директор АБР по Восточной Азии Джеймс Линч. «Проект ускорит среднесрочные реформы, которые укрепят систему здравоохранения и помогут Монголии лучше подготовиться к реагированию на будущие кризисы в области здравоохранения».

Правительство инициировало строгие чрезвычайные меры для предотвращения распространения пандемии COVID-19 в Монголии. Эти действия задержали распространение сообщества. Однако, по оценкам правительства, около 60% населения подвержены высокому риску заражения. Согласно оценке Всемирной организации здравоохранения 2017 года, основные возможности Монголии по обеспечению готовности к пандемии ограничены, что позволяет предположить, что Монголия плохо подготовлена к всплеску COVID-19 или аналогичной пандемии.

Система здравоохранения Монголии срочно требует новых правил в отношении лекарств. Распространенность некачественных (10,1%), незарегистрированных (4,3%) и фальсифицированных (0,8%) лекарств в Монголии также является одной из самых высоких в мире. Фармацевтическое регулирование также сильно фрагментировано. Неэффективность фармацевтических препаратов также приводит к серьезным ограничениям, поскольку Монголия развертывает свою программу вакцинации от COVID-19.

Проект будет сосредоточен на четырех областях реформы: усиление планирования и готовности сектора здравоохранения, а также обеспечение наличия важнейших лекарств и предметов первой необходимости; совершенствование национального фармацевтического регулирования и повышение автономии больниц и надлежащего управления; расширение закупок в секторе здравоохранения для повышения эффективности и создание единого покупателя медицинских услуг; и обеспечение финансовой устойчивости правительства в течение следующих 3–5 лет.

Для усиления потенциала планирования и повышения готовности сектора здравоохранения правительство разработает интегрированную систему управления инцидентами, которая координирует работу нескольких систем и организационных структур во время чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. Правительство также разработает базу данных межсекторальной управленческой информации, которая будет способствовать обмену данными во время стихийных бедствий.

АБР — один из давних и ключевых партнеров Монголии в секторе здравоохранения. С 1993 года инвестиции поддержали правительство в проведении важнейших реформ системы здравоохранения, включая несколько важных законов, принятых парламентом Монголии, и высокоприоритетные инвестиционные проекты.

АБР также оказал всестороннюю поддержку Монголии во время пандемии COVID-19, включая гранты на закупку оборудования для оказания неотложной медицинской помощи, заем в размере 30 миллионов долларов США для поддержки борьбы с болезнями в секторе здравоохранения, заем в размере 73 миллионов долларов США в марте 2021 года для улучшения социальной поддержки населения. бедным и уязвимым, ссуда в размере 26,4 миллиона долларов для усиления мер социальной защиты уязвимых групп и техническая помощь для усиления потенциала реагирования на домашнее насилие в стране. Кроме того, 100 миллионов долларов были предоставлены в рамках Комплексного реагирования АБР на пандемию COVID-19 для поддержки правительства в управлении экономическими последствиями и удовлетворении потребностей в области здравоохранения и социальной защиты, вызванных пандемией. АБР рассматривает проект поддержки вакцин, который будет финансироваться из Фонда доступа к вакцинам в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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