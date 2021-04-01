Алексей Навальный объявил голодовку в связи с недопуском к нему врачей

// Пресс-служба Мосгорсуда

CentralAsia (CA) - Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача.



«Право пригласить специалиста для осмотра и консультации есть у каждого осужденного. Даже у меня, хоть я и невиновен. Поэтому я требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, объявляю голодовку», - говорится в Твиттере Навального.



Ранее заключенный оппозиционер жаловался на резкое ухудшение здоровья.



«Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka "козлы") запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати», - заявил Навальный.



Также он написал заявление начальнику ИК-2 в Покрове Владимирской области Александру Муханову, в котором пожаловался на недопуск врача и уведомил о голодовке.



2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу «Ив Роше» на реальный с отбыванием колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. ЕСПЧ и международные правозащитные организации Amnesty International и Мемориал, некоторые лидеры западных стран, а также ряд российских и зарубежных СМИ признали заключение Навального политически мотивированным.