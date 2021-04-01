Франция вновь объявила карантин из-за сложной эпидемической ситуации

CentralAsia (CA) - Франция вводит общенациональный карантин с этой субботы и на месяц. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон.



Как сообщает Euronews, Макрон подчеркнул, что республика до последнего отказывалась вводить жёсткие ограничения, но ускорившаяся в последнее время циркуляция вируса, а именно его британского штамма, заставила пересмотреть стратегию.



Макрон назвал сложившуюся ситуацию «эпидемией в эпидемии». Сегодня, по данным медиков, 44% поступающих в реанимацию пациентов младше 65 лет. Поэтому меры, введённые с 18 марта в 19 департаментах, с субботы распространяются на всю территорию страны. Закрытые в этих департаментах магазины и прочие учреждения, закрываются везде. Комендантский час с 19:00 и разрешение удаляться от места жительства не более, чем на 10 километров, также начинают действовать во всех остальных 77 департаментах.



Основываясь на трёх принципах: безопасности для всех, равновесия между санитарными требованиями, интересами экономики и общественного порядка, ответственности всех и каждого перед законом и согражданами, - глава государства заявил, что в первую очередь будет сделано всё, чтобы увеличить число койкомест в отделениях интенсивной терапии до 10 тысяч.



Правительство также намерено мобилизовать студентов-медиков, резервистов и вышедших на пенсию врачей.



Учебные заведения всех уровней закрываются с понедельника и на три недели. Пасхальные каникулы начинаются на всей территории страны с 12 апреля. Родители, которые не смогут работать удалённо, получат право прибегнуть к частичной занятости. Предприятия получат необходимую финансовую поддержку.



Доставка во Францию новых партий уже используемых вакцин, а также новой от американской компании Johnson & Johnson, позволит властям открыть с середины мая и до конца июня террасы кафе и ресторанов, а затем и культурных заведений, пообещал президент.



Эпидемия длится больше года, подчеркнул Макрон. За это время коронавирусом заразились 4,5 миллиона человек; 100 тысяч семей потеряли одного или нескольких членов. Надо продержаться ещё некоторое время и тогда - уже очень скоро - мы увидим свет в конце тоннеля, заявил он.