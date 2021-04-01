На утро 1 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 1873 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 515;
- город Нур-Султан - 512;
- Алматинская область - 220;
- Западно-Казахстанская область - 98;
- Карагандинская область - 95;
- Актюбинская область - 86;
- Атырауская область - 75;
- город Шымкент - 51;
- Акмолинская область - 48;
- Костанайская область - 37;
- Восточно-Казахстанская область - 34;
- Жамбылская область - 26;
- Мангистауская область - 19;
- Павлодарская область - 17;
- Северо-Казахстанская область - 17;
- Кызылординская область - 15;
- Туркестанская область - 8.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 246 854 случая коронавируса.