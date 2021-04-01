На утро 1 апреля в Казахстане коронавирус выявлен у 1873 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 515;

- город Нур-Султан - 512;

- Алматинская область - 220;

- Западно-Казахстанская область - 98;

- Карагандинская область - 95;

- Актюбинская область - 86;

- Атырауская область - 75;

- город Шымкент - 51;

- Акмолинская область - 48;

- Костанайская область - 37;

- Восточно-Казахстанская область - 34;

- Жамбылская область - 26;

- Мангистауская область - 19;

- Павлодарская область - 17;

- Северо-Казахстанская область - 17;

- Кызылординская область - 15;

- Туркестанская область - 8.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 246 854 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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