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  1 апреля 2021
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Международная премия Тюркского мира названа именем Мир Алишера Навои

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 31 марта состоялся неформальный онлайн-саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Выступая на данном мероприятии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ряд инициатив по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств, объединения в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Лидер Узбекистана отметил, что объявление Туркестана одной из столиц Тюркского мира имеет глубокое символическое значение.

Глава государства отдельно поблагодарил руководителей стран-членов ССТГ за поддержание инициативы Узбекистана назвать именем Мир Алишера Навои международную премию для награждения деятелей, внесших большой вклад в дело развития Тюркского мира в области науки, культуры и искусства.

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