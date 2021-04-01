Международная премия Тюркского мира названа именем Мир Алишера Навои

CentralAsia (UZ) - Накануне, 31 марта состоялся неформальный онлайн-саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Выступая на данном мероприятии, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обозначил ряд инициатив по наращиванию взаимовыгодного сотрудничества государств, объединения в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.

Лидер Узбекистана отметил, что объявление Туркестана одной из столиц Тюркского мира имеет глубокое символическое значение.

Глава государства отдельно поблагодарил руководителей стран-членов ССТГ за поддержание инициативы Узбекистана назвать именем Мир Алишера Навои международную премию для награждения деятелей, внесших большой вклад в дело развития Тюркского мира в области науки, культуры и искусства.