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  1 апреля 2021
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В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 220 313 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 27 564;

- Нур-Султан - 27 351;

- Восточно-Казахстанская область - 20 735;

- Павлодарская область - 18 548;

- Атырауская область - 17 907;

- Карагандинская область - 15 896;

- Акмолинская область - 14 640;

- Северо-Казахстанская область - 12 611;

- Западно-Казахстанская область - 12 302;

- Костанайская область - 12 293;

- Алматинская область - 11 497;

- Жамбылская область - 6147;

- Шымкент - 5857;

- Актюбинская область - 4659;

- Туркестанская область - 4342;

- Мангистауская область - 4059;

- Кызылординская область - 3905.

Коронавирус в Казахстане
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