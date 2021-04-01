В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 220 313 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 27 564;
- Нур-Султан - 27 351;
- Восточно-Казахстанская область - 20 735;
- Павлодарская область - 18 548;
- Атырауская область - 17 907;
- Карагандинская область - 15 896;
- Акмолинская область - 14 640;
- Северо-Казахстанская область - 12 611;
- Западно-Казахстанская область - 12 302;
- Костанайская область - 12 293;
- Алматинская область - 11 497;
- Жамбылская область - 6147;
- Шымкент - 5857;
- Актюбинская область - 4659;
- Туркестанская область - 4342;
- Мангистауская область - 4059;
- Кызылординская область - 3905.
Коронавирус в Казахстане
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