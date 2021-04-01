В Казахстане от коронавируса выздоровели более 1,2 тыс. человек

Казахстан, общество

9:25, 01 апреля 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 220 313 человек, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 27 564; - Нур-Султан - 27 351; - Восточно-Казахстанская область - 20 735; - Павлодарская область - 18 548; - Атырауская область - 17 907; - Карагандинская область - 15 896; - Акмолинская область - 14 640; - Северо-Казахстанская область - 12 611; - Западно-Казахстанская область - 12 302; - Костанайская область - 12 293; - Алматинская область - 11 497; - Жамбылская область - 6147; - Шымкент - 5857; - Актюбинская область - 4659; - Туркестанская область - 4342; - Мангистауская область - 4059; - Кызылординская область - 3905. Коронавирус в Казахстане Карта распространения