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  1 апреля 2021
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В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 93 человека за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 апреля.

Так, за сутки в стране зафиксированы 93 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 618, летальных случаев - 692, выздоровевших - 48 251.

Коронавирус в Казахстане
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