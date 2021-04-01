В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 93 человека за сутки
CentralAsia (KZ) - Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 1 апреля.
Так, за сутки в стране зафиксированы 93 случая заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 4 летальных исхода и 215 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 50 618, летальных случаев - 692, выздоровевших - 48 251.
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