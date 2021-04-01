Делегация военных Узбекистана посетила мотострелковое соединение ЗВО в Подмосковье

CentralAsia (UZ) - В рамках российско-узбекистанских штабных переговоров 30 марта Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ посетила военная делегация Республики Узбекистан.

Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе визита узбекистанские специалисты ознакомились с российскими средствами инженерного вооружения, организацией учебного процесса, учебно-материальной базой, а также инфраструктурой Международного противоминного центра.

Отмечается, что в рамках встречи обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в области разминирования, а также подготовки узбекистанских военнослужащих на базе центра.

«Военные инженеры центра показали уникальные объекты учебно-материальной базы, применяемой в процессе подготовки саперов, а также продемонстрировали практические действия по обучению специалистов гуманитарному разминированию», — добавили в военном ведомстве.

Также делегацию ознакомили с опытом разминирования российскими саперами территории Лаосской Народной Демократической Республики и городов Сирийской Арабской Республики.