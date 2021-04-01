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  1 апреля 2021
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Американская компания построит в Бухаре пятизвездочный отель за $14 млн

CentralAsia (UZ) -  Семиэтажный пятизвездочный отель Hyatt Regency на 224 номера откроют в Бухаре. Его строительство уже идет полным ходом. Планируется, что разместиться в нем смогут порядка 450 гостей. Окончательная стоимость строительства составит 14 млн долларов, сообщили местные СМИ.

На днях прошла встреча главы госкомитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова с председателем правления компании из США Valor Hospitality Partners Юаном Мак Глашаном. Сторонами достигнуто соглашение об открытии управленческого офиса Valor Hospitality Partners, в задачи которого будет входить контроль за реализацией проекта.

Кроме того, американский предприниматель выступил с предложением открыть в Узбекистане центр по подготовке кадров для сети гостиниц ведущих мировых брендов.

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