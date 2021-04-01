Министр иностранных дел Таджикистана встретился с главой МИД Индии

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 31 марта состоялась двусторонняя встреча между министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином и главой МИД Индии Субрахманиям Джайшанкаром, который находится с официальным визитом в стране.



Как сообщает пресс-служба МИД Таджикистана, стороны обсудили развитие двусторонних отношений и выразили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества между странами в различных сферах. Также были рассмотрены вопросы расширения и укрепления правовой базы двусторонних отношений.



На встрече также обсуждались вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов высокого уровня, подписания новых двусторонних документов, координация совместной деятельности в различных форматах, в том числе в рамках заседаний Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и проведение политических консультаций между министерства иностранных дел Таджикистана и Индии.



Также министры подчеркнули важность расширения торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей, расширения межпарламентских контактов, сотрудничества в сфере промышленности и энергетики, культуры, туризма и обороны между двумя странами.



Стороны выразили готовность бороться с глобальными угрозами, такими как терроризм, экстремизм, незаконным оборотом наркотиков и другими формами транснациональной организованной преступности.



Было отмечено, что Девятая конференция министров иностранных дел стран участниц «Сердце Азии - Стамбульский процесс», которая прошла 29-30 марта 2021 года в Душанбе, будет способствовать продвижению мирного процесса в Афганистане и расширению сотрудничества со странами участницами данного Процесса.



В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, связанные с расширением двусторонних отношений между Таджикистаном и Индией в рамках международных и региональных организаций, в том числе Диалога ЦА+Индия.



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