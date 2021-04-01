Пасха, Песах и Рамазан: ВОЗ разработала рекомендации на время религиозных праздников

CentralAsia (CA) - Пасха, Песах и Рамазан — эти религиозные праздники христиане, евреи и мусульмане отмечают нынешней весной. В Европейском бюро ВОЗ признают, что вера и связанные с ней положительные эмоции благоприятно сказываются на психологическом состоянии людей, особенно сейчас, когда все так устали от пандемии. Вместе с тем эксперты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности: вакцины получили далеко не все и вирус все еще представляет опасность.Об этом пишет центр новостей ООН.



Торжества, массовые мероприятия и поездки, как известно, способствуют передаче инфекции и могут спровоцировать новые вспышки, особенно учитывая, что число новых случаев и так на подъеме. Религиозные лидеры взвешивают все за и против, чтобы принять решение о проведении массовых праздничных мероприятий. В ВОЗ считают, что в тех странах, где отмечается рост заболеваемости, желательно отменить торжества.



Впрочем, как считают эксперты, независимо от страны, все мероприятия необходимо проводить на открытом воздухе, ограничивать состав их участников и продолжительность, а также держаться друг от друга на расстоянии, соблюдать гигиену рук и носить маску. Желательно, конечно, встречать праздники в узком кругу, с домочадцами.



В ВОЗ напоминают, что массовые мероприятия в закрытых помещениях сопряжены с риском, особенно когда собираются представители разных поколений, не проживающие под одной крышей и не придерживающиеся единых эпидемиологических правил. Чтобы хоть как-то снизить риск распространения инфекции в подобных ситуациях, необходимо часто и тщательно проветривать помещение и следовать другим рекомендациям местных властей.



Что касается поездок, то эксперты советуют избегать общественного транспорта и, в частности, скопления людей. Кроме того, в ВОЗ напоминают, что во многие страны можно въехать лишь при наличии отрицательного результата теста на COVID-19, в других – по приезде требуется выдержать карантин. Эксперты призывают строго соблюдать все правила, введенные местными властями.



В заключение в ВОЗ напоминают: хотя праздники в этом году, как, впрочем, и в прошлом, отличаются от привычных, соблюдая все меры предосторожности, их можно отметить и защитить здоровье – свое и близких.

