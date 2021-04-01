В Монголии за сутки выявлено 394 случая коронавируса

CentralAsia (MNG) - За сутки в Монголии выявлено 394 новых случая локальной передачи COVID-19 в ходе ПЦР-тестирования 20 489 человек. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 8841 человека.

На сегодняшний день лечение проходят 1906 пациентов. В тяжелой форме болезнь протекает у 36 человек, 11 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Представитель Минздрава уточнил, что 266 случаев были зарегистрированы в Улан-Баторе, в то время, как остальные были подтверждены в регионах.

Выздоровели 5070 пациентов, при этом за последние сутки — 150 человек.

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