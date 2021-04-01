В Монголии первую дозу вакцины получили более 15% населения

CentralAsia (MNG) - К 1 апреля в Монголии было использовано более 311 тыс. доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили более 311 тыс. граждан Монголии, следует из данных Минздрава страны.

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в аймаках Төв, Орхон, Өмнөговь, Говь-Алтай, Дорноговь и Дархан-Уул и в Улан-Баторе составляет 311,266 человек или около 15,73% населения Монголии.

На данный момент вакцинировано 112 000 человек старше 50 лет, и процесс вакцинации проходит нормально.

Цель — вакцинировать 10 000 - 15 000 человек в день.

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