[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии первую дозу вакцины получили более 15% населения

CentralAsia (MNG) -  К 1 апреля в Монголии было использовано более 311 тыс. доз вакцины от коронавируса. Первую дозу получили более 311 тыс. граждан Монголии, следует из данных Минздрава страны.

Число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции в аймаках Төв, Орхон, Өмнөговь, Говь-Алтай, Дорноговь и Дархан-Уул и в Улан-Баторе составляет 311,266 человек или около 15,73% населения Монголии.

На данный момент вакцинировано 112 000 человек старше 50 лет, и процесс вакцинации проходит нормально.

Цель — вакцинировать 10 000 - 15 000 человек в день.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Возобновляется еще один регулярный рейс между Ташкентом и Нью-Йорком
  • Мужчина с бензопилой попытался прорваться в парламент Словении из-за недовольства карантином (видео)
  • Возобновляется железнодорожное сообщение между Ашхабадом и Дашогузом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com