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  1 апреля 2021
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В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 83 тысячи

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 31 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 83050 (+181).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 9 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+127).

За сутки скончался 1 больной коронавирусом, всего летальных исходов с начала пандемии - 630 человек.

Общее количество выздоровевших составило 81135 (+152), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 1285 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 187 новых случаев коронавируса.

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