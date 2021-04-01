В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 83 тысячи
- Узбекистан, общество
- 11:16, 01 апреля 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 31 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 83050 (+181).
По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в 9 регионах страны, а также в городе Ташкенте (+127).
За сутки скончался 1 больной коронавирусом, всего летальных исходов с начала пандемии - 630 человек.
Общее количество выздоровевших составило 81135 (+152), а показатель выздоровления составил 98%.
Из 1285 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 191 находятся в тяжёлом состоянии и 85 - в крайне тяжёлом.
Днём ранее в стране было выявлено 187 новых случаев коронавируса.