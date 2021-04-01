В Стамбуле на видео попала перестрелка между ОПГ Чечни и Грузии, убиты двое
- Азия и мир, происшествия
- 11:24, 01 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - Вчера вечером в Стамбуле произошла драка с применением огнестрельного оружия, убиты двое, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Haberturk.
Инцидент был снят на видео на телефон.
Согласно предварительной информации полиции, перестрелка произошла между членами ОПГ Грузии и Чечни. Нападавшие покинули место происшествия на машине с иностранными номерами. Убитыми оказались граждане Чечни. Расследование продолжается.