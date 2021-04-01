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  1 апреля 2021
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В Стамбуле на видео попала перестрелка между ОПГ Чечни и Грузии, убиты двое

CentralAsia (CA) -  Вчера вечером в Стамбуле произошла драка с применением огнестрельного оружия, убиты двое, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Haberturk.

Инцидент был снят на видео на телефон.

Согласно предварительной информации полиции, перестрелка произошла между членами ОПГ Грузии и Чечни. Нападавшие покинули место происшествия на машине с иностранными номерами. Убитыми оказались граждане Чечни. Расследование продолжается.

Видео можете посмотреть по ссылке.

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