Популярные туристические маршруты Узбекистана презентовали в Махачкале

CentralAsia (UZ) - Презентация туристических маршрутов Узбекистана прошла 31 марта в Махачкале.

Как сообщили местные СМИ, свои услуги гостям представили несколько туристических компаний Узбекистана. Представители турфирм рассказали о достопримечательностях городов и предлагали интересные маршруты. Кроме того, на мероприятии присутствовали представители дагестанских компаний, с которыми узбекские коллеги выстраивали взаимоотношения и обсуждали возможные точки соприкосновения.

Презентованные туры включали в себя как стандартные путевки по стране, так и паломнические туры по священным местам Узбекистана. Например, в один из маршрутов «Суфийский Узбекистан» входило посещение памятников и мест паломничества мирового значения. В рамках тура гостям предлагается посетить города Самарканд и Гиждуване, где родились знаменитые ученые и расположены религиозные комплексы. Также в тур входят города Ташкент и Бухара с известными священными местами.

Помимо этого, представленные маршруты включали в себя знакомство с культурным наследием, активный отдых, приключения в дикой природе и популярную местную кухню.

По словам генерального консула Республики Узбекистан в ЮФО и СКФО Рустама Курганбаева, мероприятие удалось организовать благодаря сотрудничеству с Муфтиятом РД и руководством Дагестана: «Цель площадки – взаимодействие между нашими братскими республиками. У нас развиты исторические связи, которые, к сожалению, утратились после распада СССР. Сейчас с обеих сторон есть желание их возобновлять. Поэтому приглашаем всех дагестанцев в Узбекистан!».

Курганбаев также добавил, что прорабатывается вопрос организации чартерного рейса для прямого сообщения между Махачкалой и Ташкентом.

После официальных мероприятий делегация из Узбекистана организовала для гостей угощение в виде традиционного национального блюда – плова. Отмечалось, что специально для этого приехали повара с Ташкента, овощи и приправы также привезли с Узбекистана. При этом мясо использовалось местное, дагестанское.

На текущий момент Дагестан – первый регион России, где была организована презентация туристических маршрутов Узбекистана. 2 апреля аналогичное мероприятие пройдет в Грозном, далее в Санкт-Петербурге, Татарстане и других субъектах страны.