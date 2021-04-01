Пандемия коронавируса в мире в 2021 году не закончится, - эпидемиолог

CentralAsia (CA) - Пандемия COVID-19, скорее всего, в 2021 году в мире не закончится, заявил РИА Новости советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.



Он считает, что летом возможно существенное снижение заболеваемости, так как коронавирус имеет сезонный характер.



«Пандемия, конечно, закончится рано или поздно, но, я думаю, что не в этом году, хотя окончание ее объявит ВОЗ. Однако коронавирус имеет сезонный характер, этому очень много доказательств. Об этом свидетельствует и прошлое лето, когда и в России, и в других странах было мало заболевших. Не исключено, что и в этом году будет так же», - сказал Малеев.

ЭКсперт отметил, что пока в мире идет нарастание заболеваемости коронавирусом, в странах Европы снижения заболеваемости нет, кроме того, остается непонятной ситуация в Африке и ряде стран Азии, где низкий охват тестированием.



По его словам, пандемия коронавируса начнет стихать в мире, когда иммунитет будет у 70% населения, при этом важно следить за мутациями СOVID-19 и тем, защищают ли от них существующие вакцины.