В Узбекистане третий месяц подряд инфляции остается на уровне 0,8%

CentralAsia (UZ) - В марте 2021 года товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 0,8%. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

За первые три месяца 2021 года цены на потребительские товары и услуги выросли на 2,5 % при среднемесячном росте на 0,8 %, следует из данных Госкомстата.

Сильнее всего в течении марта дорожали продовольственные товары — на 1,2%, в то время как рост розничных непродовольственные товары и услуги составил 0,6% и 0,4% соответственно.

Годовая инфляция, при сравнении цен на потребительские товары и услуги в марте контрольного года к марту предыдущего года, показала самый низкий рост за последние три года. Она составила 13,9% на продовольственные товары, 8,8% на непродовольственные товары и 8,3% на услуги, продемонстрировав падение и к предыдущему месяцу. Для сравнения, в марте 2020 года эти показатели установились на уровне в 16,4%, 10% и 14,1% соответственно.

Центробанк Узбекистана намеревается достичь целевой показатель инфляции не выше 10% к концу 2021 года.