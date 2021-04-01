В Узбекистане стартовала массовая вакцинация против коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:37, 01 апреля 2021
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 1 апреля, в Узбекистане стартовала массовая вакцинация против коронавирусной инфекции, сообщает Минздрав.
Ранее сообщалось, что страна готовится к использованию ZF-UZ-VAC2001 - узбекско-китайской вакцины и европейской вакцины AstraZeneca.
В апреле планируется вакцинировать 142,3 тысячи человек в месяц в 219 центрах вакцинации в Ташкенте и Нукусе, а также в областях страны.
В заявлении говорится, что вакцина будет вводиться в первую очередь людям старше 65 лет и медицинским работникам, подверженным высокому риску заражения коронавирусной инфекцией.
Также планируется провести вакцинацию населения с хроническими заболеваниями, сотрудников школ и дошкольных учреждений, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Для этого по стране подготовлено 3138 пунктов вакцинации и 862 медицинских бригады.
По программе COVAX для перевозки вакцин в регионы доставлено 17 рефрижераторов, 206 грузовиков и 16 легковых автомобилей.
В процессе вакцинации принимают участие более 4000 врачей и более 11000 медсестер.