Кыргызстан предложил обменять Ворух на другой участок. Эмомали Рахмон посетит анклав

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит джамоат Ворух Исфаринского района в рамках рабочей поездки по Согду. Информацию подтвердили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента.



По ее данным, предварительно, в первой декаде апреля намечается рабочая поездка президента в города и районы Согдийской области. Он посетит города Худжанд, Истаравшан, Гулистон и Исфару.



Тем временем, по словам источника «Азия-Плюс» в областной администрации, визит в Согд намечается на 5-8 апреля.



Визит главы государства в Ворух состоится на фоне обсуждения заявление главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиева о том, что Кыргызстан предложил Таджикистану обменять Ворух на другой участок в Баткенской области соседней страны.



До сегодняшнего дня таджикская сторона официально не прокомментировала его заявление, а также не сообщила подробности встречи госкомиссии двух стран в городе Гулистон Согдийской области Таджикистана.



МИД Таджикистана лишь сообщал, что встреча глав ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана прошла в дружественной атмосфере, стороны решили продолжать переговоры по достижению договоренностей по границе.



Эмомали Рахмон и в 2019 году посетил Ворух. На перекрестном участке кыргызско-таджикской госграницы он встретился с Сооронбаем Жээнбековым.



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