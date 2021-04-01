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  1 апреля 2021
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Кыргызстан предложил обменять Ворух на другой участок. Эмомали Рахмон посетит анклав
Предыстория: Кыргызстан предложил Таджикистану обменять анклав Ворух на другой участок, - Ташиев

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит джамоат Ворух Исфаринского района в рамках рабочей поездки по Согду. Информацию подтвердили «Азия-Плюс» в пресс-службе президента.

По ее данным, предварительно, в первой декаде апреля намечается рабочая поездка президента в города и районы Согдийской области. Он посетит города Худжанд, Истаравшан, Гулистон и Исфару.

Тем временем, по словам источника «Азия-Плюс» в областной администрации, визит в Согд намечается на 5-8 апреля.

Визит главы государства в Ворух состоится на фоне обсуждения заявление главы ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиева о том, что Кыргызстан предложил Таджикистану обменять Ворух на другой участок в Баткенской области соседней страны.

До сегодняшнего дня таджикская сторона официально не прокомментировала его заявление, а также не сообщила подробности встречи госкомиссии двух стран в городе Гулистон Согдийской области Таджикистана.

МИД Таджикистана лишь сообщал, что встреча глав ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана прошла в дружественной атмосфере, стороны решили продолжать переговоры по достижению договоренностей по границе.

Эмомали Рахмон и в 2019 году посетил Ворух. На перекрестном участке кыргызско-таджикской госграницы он встретился с Сооронбаем Жээнбековым.

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