В Таджикистане уволили замглавы Минздрава, перепутавшего Южную Корею с Северной

CentralAsia (TJ) - Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Самариддин Ализода который не отличил Северную Корею от Южной, уволен со своего поста. Ранее чиновник по этой причине был высмеян в соцсетях.



18 марта Ализода пришел неподготовленным на специальную пресс-конференцию, посвященную применению вакцины AstraZeneca в Таджикистане, и тем самим вызвал негодование пользователей соцсетей. Постановление правительства об освобождении Ализода от должности замглавы Минздрава подписан Эмомали Рахмоном 31 марта.

18 марта на специальной пресс-конференции с участием представителей Всемирной организации здравоохранения и ЮНИСЕФ было заявлено, что Таджикистан не намерен отказываться от вакцины AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами. Однако конфуз произошел до этого - Самариддин Ализода, представляя гостей пресс-конференции: замминистра, не смог вспомнить как зовут постпреда ВОЗ и главу представителя ЮНИСЕФ в Таджикистане. К тому же, он перепутал Южную Корею с Северной. На замечание присутствующих, Самариддин Ализода отреагировал так: «Какая разница – Северная или Южная, Корея и есть Корея!».

Пользователи соцсетей высмеяли замминистра и сравнили его с главой Службы связи Бегом Сабуром и бывшим министром образования и науки Нуриддином Саидом, которые в свое время после встреч с журналистами стали "героями" мемов и шуток в социальных сетях.

Ализода был подвергнут критике на заседании коллегии министерства.

Самариддин Ализода был назначен заместителем министра здравоохранения и социальной защиты Таджикистана в мае прошлого года в разгар борьбы с коронавирусной инфекцией. Ему 55 лет, Ализода доктор медицинских наук, почетный профессор. До назначения на должности замглавы Минздрава работал начальником Госслужбы санэпидемнадзора Таджикистана, директором Государственного учреждения «Медико-профилактический медицинский институт Таджикистана» Министерства здравоохранения и соцзащиты РТ. Отличник здравоохранения и заслуженный работник Таджикистана.

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