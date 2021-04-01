В Великобритании «умерший» парень очнулся перед операцией по извлечению органов

CentralAsia (CA) - В английском графстве Стаффордшир 13 марта фургон сбил 18-летнего Льюиса Робертса. Парень получил тяжелую травму головы и был доставлен в больницу. Ему срочно провели операцию.



Но через четыре дня врачи сообщили родным Льюиса о том, что его мозг «умер» и спасти его уже не удастся. Близкие решили пожертвовать его органы нуждающимся пациентам, пишет The Sun.



За несколько часов до операции по извлечению органов парень внезапно начал дышать. Врачи решили, что это посмертные судороги. Но парень открыл глаза и начал моргать. Близкие Льюиса и врачи сильно удивились тому, что пациент «ожил», несмотря на то, что у него не было шансов выжить. Его отключили от аппарата ИВЛ и он начал дышать самостоятельно.



Сейчас Льюис может двигать ногами, руками и головой, также он моргает.

