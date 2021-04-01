Госдепартамент США раскритиковал ситуацию с правами человека в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Госдепартамент США обнародовал доклады о правах человека в различных странах мира, в том числе в Туркменистане. Отчет за 2020 год опубликован на сайте Госдепа.

Отмечается, что президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с небольшим внутренним кругом контролирует всю страну, хотя по Конституции Туркменистан является светской демократией. К числу значительных нарушений прав человека, характерных для Туркменистана, авторы доклада относят пытки в отделениях полиции и тюрьмах, жесткие и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах, произвольные задержания, наличие в стране политических заключенных,

ограничение свободы слова в СМИ и интернете, коррупцию, принудительный и детский труд и другие.

Согласно докладу, в течение года не поступало сообщений о политически мотивированных убийствах, а также об убийствах, совершенных преступными группировками (например, наркоторговцами). Зато стало известно о гибели трех военнослужащих-призывников в результате издевательств.

Сообщений о новых исчезновениях людей в течение года не поступало. Но в списке кампании «Покажите их живыми» по-прежнему присутствуют имена 121 человека, исчезнувших в прошлые годы.

Авторы доклада отмечают, что задержанные в Туркменистане часто не имеют возможности реализовать свое право на адвоката и переводчика. И даже если это право реализуется, адвокат пользуется в судебном процессе гораздо меньшими полномочиями, чем прокурор. Стенограммы судебных заседаний часто ведутся небрежно, особенно если необходимо осуществлять перевод с туркменского на русский язык.

В докладе уделяется внимание слежке за гражданами. Подчеркивается, что она не регулируется законом. Сотрудники аппарата госбезопасности активно используют физическое наблюдение, прослушивание телефонных разговоров, слежку в интернете и информаторов. Власти часто опрашивают родителей студентов, обучающихся за границей. Госслужащим иногда угрожают увольнением за дружеские отношения с иностранцами.

Упоминается в докладе и отказ в продлении водительских прав женщинам, практикующийся в последние годы. Также отмечается, что, несмотря на периодическое занятие женщинами довольно высоких постов, в составе кабинета министров работает только одна женщина (в должности вице-премьера по культуре, телевидению и прессе). Что касается этнических меньшинств, то их представленность в органах власти недостаточна. Большинство высоких должностей занимают этнические туркмены, причем чаще всего это представители президентского ахалтекинского племени.

В разделе, посвященном принудительному труду, упоминается не только вывоз бюджетников на хлопковые поля, но и принуждение сельчан к выращиванию шелкопряда под угрозой изъятия арендованной земли или денежных штрафов. Авторы доклада также сообщают со ссылкой на данные Международной организации труда, что статистика несчастных случаев на производстве в Туркменистане сильно занижается.