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  1 апреля 2021
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Главы МИД Таджикистана и Пакистана обсудили вопросы укрепления правовой базы двусторонних отношений

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе состоялась двусторонняя встреча между главой МИД Таджикистана Сироджидином Мухриддином и министром иностранных дел Пакистан Махдум Шах Махмуд Курайши, находящимся с официальным визитом в нашей стране. Об этом сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе визитов на высшем уровне, подписания новых двусторонних документов, координирования совместной деятельности в различных форматах, в том числе в рамках заседаний Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также проведения политических консультациий между министерствами.

Во время встречи стороны подчеркнули важность расширения торгово-экономических, инвестиционных и научно-технических связей между двумя странами, развития межпарламентского взаимодействия, укрепления связей в области культуры и туризма, сотрудничества в промышленности и энергетике, в том числе продолжения реализации проекта CASA- 1000.

Обсуждались также вопросы расширения и укрепления правовой базы двусторонних отношений.

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