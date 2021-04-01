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  1 апреля 2021
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Узбекистан за 10 лет продал 687 тонн золота, - Центробанк

CentralAsia (UZ) -  С 2010 по 2020 год Узбекистан продал зарубежным странам 687 тонн золота. В частности, в 2020 году было экспортировано сто тонн золота. Об этом сообщил ЦБ в очередном отчете.

В отчете отмечается, что больше всего золота было экспортировано в 2019 году (110 тонн), а меньше всего золота было продано в 2012 году (10 тонн).

В 2020 году 45% доли экспорта Узбекистана составило золото и 4% - природный газ. Между тем, в сентябре 2020 года Центральный банк Узбекистана приостановил экспорт золота из-за падения цен на золото на мировом рынке.

Ранее Госкомстат сообщил, что внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-феврале 2021 года снизился на 1,5 миллиарда долларов.

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