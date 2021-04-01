В США произошло очередное массовое убийство: неизвестный застрелил 4 человек, включая ребенка

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В США в результате нового инцидента со стрельбой погибли четыре человека, включая ребенка, еще два человека тяжело ранены.Об этом пишет DW.



Нападение произошло вечером 31 марта в одном из офисных зданий в городе Ориндж в штате Калифорния. Стрелок, мотивы которого пока неизвестны, был ранен полицейскими и госпитализирован.

Полиция не обнародовала деталей по поводу личностей жертв. Инцидент произошел на верхнем этаже небольшого офисного здания в Ориндже. Стражи порядка и подозреваемый вступили в перестрелку.



Трагедия в Ориндже произошла после двух аналогичных инцидентов в марте. 22 марта в результате стрельбы в галантерейном магазине в городе Броудер в штате Колорадо погибли 10 человек. За несколько дней до этого вооруженный мужчина застрелил восемь человек, в том числе шесть женщин азиатского происхождения в массажных салонах в Атланте и окрестностях.