В России снова выявили больше 9 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 9169 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне 8275). Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 216 (13,3%). Таким образом, всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 4 554 264 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 120,6 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 343 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 491 120 человек.