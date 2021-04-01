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  1 апреля 2021
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Число жертв коронавируса в России превысило 99 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 383 человека, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 31.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 99 233 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 120 пациентов.

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