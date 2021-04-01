Число жертв коронавируса в России превысило 99 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:34, 01 апреля 2021
- Просмотров: 421 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 383 человека, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 51 и Санкт-Петербурге — 31.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 99 233 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,5 млн человек, из них выздоровели — 4,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 491 120 пациентов.