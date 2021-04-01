ВОЗ и ЕС рекомендовали продолжить использовать вакцину AstraZeneca от коронавируса

CentralAsia (CA) - Вакцина от коронавируса, разработанная немецким консорциумом Biontech и американской компанией Pfizer, на 100% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет.



Производители также сообщили об открытии нового завода в Европе и обещают до конца года выпустить 2,5 миллиарда доз, около 500 миллионов должны отправиться в ЕС, сообщает Euronews.



В Германии приветствовали эту новость. «Главная цель — сделать вакцину доступной для детей и подростков как моно быстрее. Но необходима проверка, так как это первое исследование, нужно изучить и другие возрастные категории», - отметил официальный представитель министерства здравоохранения германии Ханно Кауц.



В ФРГ с 31 марта разрешат применять вакцину AstraZeneca лишь среди граждан старше 60 лет из-за случаев тромбоза у более молодых привившихся. При этом Европейское агентство лекарственных средств в среду сообщило, что связь вакцины с образованием тромбов пока не доказана и нет оснований для того, чтобы ограничивать использование этого препарата, получившего на днях новое название — Vaxzevria.



«Преимущества этой вакцины, в особенности с точки зрения предотвращения госпитализаций и летальных исходов, перевешивают риски», - заявила глава Европейское агентство лекарственных средств Эмер Кук.



Как отмечает телеканал, Всемирная организация здравоохранения рекомендует продолжить использовать эту вакцину.



«Есть доказательствах эффективности, безопасности и качества производства препарата. Эти факторы в значительной мере свидетельствуют в пользу вакцины, она безопасна», - заявила глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен.

