[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  1 апреля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан сократит количество госпредприятий на 75%

CentralAsia (UZ) -  Количество госпредприятий в Узбекистане сократится на 75%. Кабинет Министров 29 марта текущего года принял соответствующее постановление.

Постановлением утверждена Стратегия управления и реформирования госпредприятий на 2021-2025 годы и цели по ее реализации. На основе этих показателей не менее 20 акций государственных предприятий будут выставлены на первичное и вторичное публичное размещение.

К 2025 году количество независимых членов наблюдательного совета госпредприятий увеличится до 30%. С 1 июля 2021 года на предприятиях с госучастием будут созданы наблюдательный совет, служба внутреннего аудита, комитет по аудиту в составе наблюдательного совета.

В акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист (листинг) и доля государства в которых составляет более 50 процентов будут созданы службы «системы соответствия» (комплаенс).

print
  • В Казахстане коронавирусной пневмонией заболели 93 человека за сутки
  • Фото — Тестовый набор на COVID-19, разработанный монгольскими учеными
  • Какой мировой лидер хуже всего отреагировал на пандемию?


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com