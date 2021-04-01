Узбекистан сократит количество госпредприятий на 75%

CentralAsia (UZ) - Количество госпредприятий в Узбекистане сократится на 75%. Кабинет Министров 29 марта текущего года принял соответствующее постановление.

Постановлением утверждена Стратегия управления и реформирования госпредприятий на 2021-2025 годы и цели по ее реализации. На основе этих показателей не менее 20 акций государственных предприятий будут выставлены на первичное и вторичное публичное размещение.

К 2025 году количество независимых членов наблюдательного совета госпредприятий увеличится до 30%. С 1 июля 2021 года на предприятиях с госучастием будут созданы наблюдательный совет, служба внутреннего аудита, комитет по аудиту в составе наблюдательного совета.

В акционерных обществах, акции которых включены в биржевой котировальный лист (листинг) и доля государства в которых составляет более 50 процентов будут созданы службы «системы соответствия» (комплаенс).