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  1 апреля 2021
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Житель Ташкента вернул владельцу найденную у обочины крупную сумму денег

CentralAsia (UZ) -  Житель Учтепинского района Ташкента Шахзод Бахриддинов 28 марта ехал на своей машине по улице Ширин и нашел на обочине дороги крупную сумму денег.

Благодаря совместным с районным хокимиятом усилиям и распространению информации, владелец был найден. Им оказался молодой предприниматель Валерий Осипов, который проживает в 25 квартале Учтепинского района, занимается ремонтом, установкой и продажей швейного оборудования.

Как рассказал сам владелец суммы, Валерий Осипов, 28 марта в 13.30 он вышел из "Ипотека банк" на улице Ширин и подойдя к своему автомобилю положил 7,5 млн сумов (715 долларов) на крышу авто. Ему позвонили по срочному делу и он тут же сел в машину и направился к месту назначения. А деньги упали на обочину дороги.

Шахзод нашел деньги и приступил к поискам владельца.

"Хозяин денег найден, собственность возвращена владельцу. В то время как Валерий Осипов был рад возвращению денег, нас воодушевило то, что в нашем обществе есть много честных людей, которые готовы протянуть руку помощи окружающим в любой ситуации. В беседе с нами Валерий сказал: «Я восхищаюсь такими людьми, как Шахзод, спасибо родителям, которые его воспитали»", - отметили в пресс-службе районного хокимията.

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