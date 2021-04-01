1 апреля откроется дорога Сох – Риштан, проходящая через Кыргызстан

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 1 апреля, планируется открытие дороги, соединяющей Риштанский и Сохский районы Ферганской области, проходящей через Кыргызстан.

Для этого все контрольно-пропускные пункты в данном направлении приведены в полную готовность, сообщает УзА.

Состоявшиеся в Ташкенте 11-12 марта этого года переговоры на высоком уровне между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и главой Кыргызстана Садыром Жапаровым выводят отношения между двумя странами на новый уровень.

«Открытие всех контрольно-пропускных пунктов на узбекско-кыргызской государственной границе послужит развитию торгово-экономического сотрудничества и увеличению потока туристов», - отмечается в сообщении.

Сохский район является анклавом, полностью окруженным территорией Кыргызстана. Открытие этой дороги создаст большие удобства для жителей Сохского района. Здесь погранично-таможенный пост, который является наиболее удобной дорогой для жителей района, был закрыт несколько лет назад, сохцам приходилось тратить много часов, чтобы добраться до областного центра. Теперь все эти неудобства будут устранены, до Соха можно будет добраться самой короткой дорогой.