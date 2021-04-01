Фото — Тестовый набор на COVID-19, разработанный монгольскими учеными

CentralAsia (MNG) - С сегодняшнего дня внедряется новый диагностический набор, который выявляет антитела против COVID-19 в образцах слюны, разработанный монгольскими учеными. Церемония открытия мероприятия состоялась в Центре клинической молекулярной диагностики Государственного университета медицинских наук (ГУМН).





В своем вступительном слове директор ГУМН Н.Хурэлбаатар сказал: «Наш университет проводит шесть видов исследований по COVID-19. При университете создан Центр клинической молекулярной диагностики с бюджетом 288 миллионов тугриков (около $101 тыс.). Это лаборатория уровня биобезопасности 2, которая диагностирует все вирусные заболевания на молекулярном уровне, и, кроме того, это первая лаборатория для такого использования в Монголии с точки зрения стандартных требований».

«Благодаря финансированию в размере 47 миллионов тугриков (около $16,4 тыс.), предоставленному Министерством образования и науки, мы смогли разработать тестовый набор, который показал 100-процентную точность по образцу слюны. Кроме того, Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила на производство 109 миллионов тугриков (около $38, 2 тыс.). Пройдя пять этапов критериев, вчера он был официально одобрен Минздравом», - добавил он.









































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