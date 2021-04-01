Таджикская делегация приняла участие в консультациях ОДКБ в Москве

CentralAsia (TJ) - В Москве состоялись консультации заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В мероприятии приняла участие делегация Таджикистана во главе с заместителем министра иностранных дел Музаффаром Хусейнзода.



Представители государств-членов обсудили актуальные вопросы текущей повестки дня ОДКБ, акцентировали внимание на взаимодействии государств-членов по практической реализации принятых органами Организации решений. С учетом современных вызовов и угроз безопасности был проведен обмен мнениями о дальнейших совместных шагах государств-членов по их противодействию.



В выступлении замминистра Хусейнзоды был отмечен ход последовательной реализации приоритетов председательства Таджикистана в ОДКБ, озвучены основные ее элементы и затронуты отдельные вопросы взаимодействия государств-членов, в частности в области укрепления борьбы с терроризмом и экстремизмом, киберпреступностью и другими угрозами безопасности.



Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения