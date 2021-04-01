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  1 апреля 2021
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Через 8 лет открыли дорогу, соединяющую Риштан и эксклав Сох (фото)
Продолжение: Глава Ферганской области сообщил об открытии с 1 апреля дороги в эксклав Сох через РиштанПредыстория: 1 апреля откроется дорога Сох – Риштан, проходящая через Кыргызстан

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 1 апреля, состоялось торжественное открытие дороги из Риштанского района Ферганской области в Сох через Кыргызстан.

Пограничные переходы в двух странах теперь открыты для всех граждан и автомобилей, сообщило УзА.

Открытие таможенного пункта Риштана стало большой радостью. В приграничном комплексе гостей из Кыргызстана встречали широкая общественность и молодежь под звуки карнаев и сурнаев.

Выступившие на мероприятии глава Ферганской области Хайрулло Бозоров и губернатор Баткенской области Омурбек Сувоналиев и другие отметили, что отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном расширяются в других сферах, в частности, сотрудничество в приграничных областях.

"Сегодня большой праздник для обоих народов, - сказал глава региона. - Открытие наших пограничных постов, которые закрыты почти десять лет, - действительно важное событие. Пусть будет вечной дружба наших народов".

Дорога Сох-Риштан была закрыта в 2013 году после конфликта на границе Кыргызстана и Узбекистана.

Сохский район Узбекистана площадью 350 квадратных километров полностью окружен территорией Баткенской области Кыргызстана. Чтобы попасть в Сох из Узбекистана, надо проехать примерно 20 километров по территории Кыргызстана.

Жители анклава — граждане Узбекистана, но почти все они этнические таджики, которые, привлеченные богатыми пастбищами региона и близостью к реке Сох, поселились в регионе несколько веков назад.

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