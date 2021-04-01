Американская компания Adobe начнёт платить налоги в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Adobe System Software Ireland Ltd встала на налоговый учет в Узбекистане, следует из данных Государственного налогового комитета.

Это значит, что теперь при оплате услуг сервиса надо еще учитывать НДС в размере 15%.

Программное обеспечение Adobe известно своими продуктами Photoshop, Lightroom, InDesign и Premiere Pro.

В Узбекистане с 2020 года иностранные организации обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) за оказанные в электронном виде услуги физлицам. Для этого был создан НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.

Ранее на налоговый учет в РУз также встали Google, Yandex, Facebook, Booking.com, Vimeo, Spotify и другие компании.