Американская компания Adobe начнёт платить налоги в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 16:53, 01 апреля 2021
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CentralAsia (UZ) - Adobe System Software Ireland Ltd встала на налоговый учет в Узбекистане, следует из данных Государственного налогового комитета.
Это значит, что теперь при оплате услуг сервиса надо еще учитывать НДС в размере 15%.
Программное обеспечение Adobe известно своими продуктами Photoshop, Lightroom, InDesign и Premiere Pro.
В Узбекистане с 2020 года иностранные организации обязаны платить налог на добавленную стоимость (НДС) за оказанные в электронном виде услуги физлицам. Для этого был создан НДС-офис, который позволяет иностранным интернет-компаниям, работающим в Узбекистане, встать на учет и начать платить налоги.
Ранее на налоговый учет в РУз также встали Google, Yandex, Facebook, Booking.com, Vimeo, Spotify и другие компании.