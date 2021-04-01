Президент Германии получил первую дозу вакцины AstraZeneca
- Азия и мир, общество
- 17:08, 01 апреля 2021
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CentralAsia (CA) - Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины AstraZeneca от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
65-летний Штайнмайер получил вакцину в Берлине в больнице бундесвера.
«Я доверяю авторизованным в Германии вакцинам. Сегодня я сделал первую прививку вакциной AstraZeneca. Вакцинация — это решительный шаг на выходе из пандемии. Используйте это возможность. Присоединяйтесь!» - приводит пресс-служба комментарий президента.
Во вторник постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) в институте Роберта Коха изменила рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca. Теперь она предназначена для вакцинации лиц старше 60 лет, сообщила пресс-служба института.