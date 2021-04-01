В Узбекистане 44% участников соцопроса сообщили, что «не будут вакцинироваться»

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 1 апреля началась вакцинация от коронавируса. Чтобы узнать настроения и мнения интернет-пользователей о предстоящей вакцинации общенациональное движение «Юксалиш» 29-31 марта провело онлайн-опрос в Telegram.

Как сообщили в пресс-службе ННО, за три дня удалось охватить более 19,3 тыс. человек из разных регионов страны (в частности, данный онлайн-опрос был опубликован в более чем 30 каналах и группах в мессенджере, в том числе в регионах).

Вариант «не буду вакцинироваться» выбрали 44 процента респондентов (8 599 пользователей мессенджера).

Треть опрошенных - 34 процента (6 641) - проголосовали за российскую вакцину «Спутник V».

По восемь (1 516) и семь процентов (1 351) пользователей соответственно выбирают ZF-UZ-VAC2001 (Китай - Узбекистан) и Pfizer/BioNTech (США - Германия).

Пять процентов участников опроса (959) отметили вакцину AsrtaZeneca (Великобритания), два процента (327) - Moderna (США).

«Конечно, эти данные нельзя считать полноценным социологическим срезом, тем не менее, можно утверждать, что определенный процент узбекистанцев откажется от вакцинации», - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, не всегда отказ от прививки может быть связан со страхом перед вакцинацией или недоверием к ней. В числе основных причин то, что люди уже переболели COVID-19. Одна часть тех, кто не болел, ожидают другую вакцину, другая часть - переживают, как они или их родные перенесут вакцинацию.

Некоторые опасаются побочных эффектов. Страх порождает и неуверенность в том, что вводят врачи в качестве вакцины. В числе факторов - недоверие населения к системе здравоохранения в целом. Люди боятся, что столкнутся с излишней бюрократией, очередями, сомневаются в том, что им своевременно окажут квалифицированную медицинскую помощь в случае осложнений от вакцины, переживают, что неэффективно организованный процесс вакцинации может привести к рискам для их жизни и здоровья.

«Для решения проблемы нужны не ситуативные меры, а работа на системном уровне, прежде всего, преодоление институционального недоверия граждан к медицине», - заключили в «Юксалиш».