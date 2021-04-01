В Туркменистане сняты ограничения на посещение мечетей

CentralAsia (TM) - Все мечети в Туркменистане возобновили свою работу, сообщил «Туркменпортал», ссылаясь на Муфтият страны.

Посещение мечетей возможно при соблюдении всех санитарно-гигиенических мер.

Ограничения на посещение мечетей в Туркменистане были введены 13 июля 2020 года в связи с профилактикой распространения инфекционных заболеваний. Такое решение было принято Чрезвычайной комиссией Туркменистана по борьбе с болезнями 26 августа 2020 года.