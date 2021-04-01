МЧС России доставит в Туркменистан лекарства и медицинское оборудование

CentralAsia (TM) - Самолет МЧС России доставит в Ашхабад гуманитарную помощь, в состав которой входят лекарства, защитные костюмы, медицинские маски и медоборудование. Об этом 1 апреля сообщает Mchsmedia.

Общий вес груза, который поднимут на борт самолета Ил-76, составляет 12 тонн. В МЧС поясняют, что исполняют поручение правительства РФ.

В настоящее время в России находится туркменская делегация, в состав которой входят министр иностранных дел Рашид Мередов и вице-премьер Сердар Бердымухамедов (сын президента Гурбангулы Бердымухамедова). Госинформагентство ТДХ сообщало о подписании в ходе визита ряда документов и о встрече Бердымухамедова-младшего с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым. Однако о гуманитарной помощи агентство умолчало.

До сих пор Туркменистан, где, по официальным данным, не зафиксировано случаев COVID-19, сам заявлял об оказании помощи России. Осенью в Астрахань был направлен гуманитарный груз на $1 миллион, в феврале Бердымухамедов-старший заявил, что поставку надо повторить. «Туркменистан, наверное, единственная страна из государств Центральной Азии, которая предоставила России гуманитарную помощь во время пандемии», — отметил в ноябре замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Согласно специальному сайту, на котором фиксируется помощь России другим государствам, в Туркменистан лишь дважды, в апреле и сентябре 2020 года, направлялись тесты на COVID-19. Для сравнения, на сайте содержится 19 записей о помощи Кыргызстану и по 11 записей о помощи Казахстану и Таджикистану. А вот в Узбекистан помощь направляли три раза — немногим чаще, чем в Туркменистан.