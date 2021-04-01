В 2020 году мигранты отправили в Узбекистан $5,9 млрд

CentralAsia (UZ) - В 2020 году в Узбекистан через денежные переводы поступило $5,9 млрд, сообщается в отчете Центрального банка.

Это больше, чем было в предыдущие четыре года, но меньше, чем было в 2013 и 2014 годах — тогда в страну перевели $7,5 млрд и $6,5 млрд соответственно.

Пандемия не сократила денежные переводы в Узбекистан, хотя год назад прогнозировалось обратное. Аналитики Всемирного банка, к примеру, предсказывали, что объём денежных переводов в страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД) сократится на 19,7%.

Прогнозировалось, что из-за сочетания глобальной пандемии коронавируса и снижения цен на нефть в 2020 году объём денежных переводов в регионе сократится почти на 28%.

Допускалось, что высокая зависимость от денежных переводов из России, вероятно, усилит влияние негативных внешних шоков на экономику нескольких стран, включая Узбекистан.