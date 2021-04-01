Узбекистан одобрил использование новой рекомбинантной вакцины против коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане одобрили использование «ZF-UZ-VAC2001» - рекомбинантную вакцину против нового типа коронавируса в медицинской практике, сообщает ИА «Дунё».

Вакцина, разработанная Институтом микробиологии Китайской академии наук совместно с Узбекистаном, также получила одобрение для экстренного использования в Китае, став четвертой вакциной против коронавируса, одобренной для экстренной помощи.

В октябре 2020 года были завершены клинические испытания вакцины фазы I и фазы II. Результаты показали, что после всего курса вакцинации вакциной не возникло серьезных побочных реакций. Начиная с ноября прошлого года, началась III фаза клинических испытаний вакцины в Китае, Узбекистане, Пакистане, Эквадоре и Индонезии, где планируется вакцинировать 29000 пациентов. Текущие клинические испытания фазы III проходят гладко, особенно с учетом того, что они получили высокую оценку в Узбекистане, стране, где было инициировано первое испытание.

При производстве данной вакцины используются сконструированные клетки (СНО) для производства рекомбинантных белков, не требуются лабораторные производственные помещения с высоким уровнем биобезопасности, а производственный процесс является стабильным и надежным. Можно быстро реализовать крупномасштабное промышленное производство в стране и за рубежом, что значительно сокращает стоимость производства и хранения вакцины, является удобной для транспортировки.