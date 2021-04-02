BBC заказывает формат фото для раскадровки; Монгольский НТВ входит в «Вращающуюся кухню»

CentralAsia (MNG) - Британский телеканал BBC заказал фотографии в оригинальном формате у Scotland’s Storyboard Studios.

В рамках Большого британского конкурса фотографии продолжительностью 4 часа по 60 минут шесть фотографов-любителей выполнят различные задания по всей Великобритании под руководством всемирно известного фотографа-портретиста и модного фотографа Ранкина.

Тогда монгольский телеканал НТВ подготовил местную адаптацию кулинарного формата японского телеканала YTV «The Rolling Kitchen» («Вращающуюся кухню»), премьера которого состоится в эти выходные. Исходный формат транслировался в Японии в 2018 году и в настоящее время представлен Глобальным агентством для Европы и Ближнего Востока (за исключением Турции) и YTV для остального мира.

В этом захватывающем студийном кулинарном шоу две пары соревнуются, чтобы увидеть, какая команда может создать лучшее блюдо и выиграть денежный приз! В течение 40 минут пары должны готовить вместе и создать 2 блюда. Однако кухни разделены, и разговоры о процессе приготовления пищи запрещены.

А вот и поворот! Каждые 10 минут кухня поворачивается на 180 градусов!

Муж должен взять тарелку жены, а жена должна взять тарелку мужа! Пары должны читать мысли друг друга и оценивать процедуру приготовления пищи, чтобы выиграть! Пусть узы любви создадут лучшее блюдо!

Монгольская адаптация из 12 частей выйдет в прайм-тайм 4 апреля.

«Для нас большая честь, что НТВ в Монголии локализует этот формат», - сказал Норихиро Миямото, генеральный менеджер отдела контентного бизнеса YTV. «Мы уверены, что это игровое шоу обеспечит развлечение для всех в мире, независимо от границ, отражая то, что происходит в каждом доме или отношениях, к которым может относиться зритель».

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