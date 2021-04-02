На китайский рынок будет выведено 2323 вида товаров, а тарифная скидка составит 10-100%., -глава МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - «В международной практике отношения и сотрудничество регулируются юридическими соглашениями, соглашениями и присоединениями. На сегодняшний день наша страна подписала только соглашение о свободной торговле (ССТ) с Японией. Согласно соглашению, национальные компании и индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться снижением импортных пошлин на около 9300 видов товаров, которые могут быть экспортированы в Японию», говорит г-жа министр МИД Монголии, Б.Батцэцэг.

На сегодняшний день Монголия изучает возможность заключения такого соглашения с Республикой Корея, Китайской Народной Республикой и Евразийским экономическим союзом.

С 1990 года Монголия заключила межправительственные соглашения о поощрении инвестиций и взаимной защите с 44 странами, 36 из которых действуют. С того года Монголия заключила соглашения с 35 странами об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, 25 из которых все еще действуют.

Кроме того Монголия присоединилась к Конвенции о взаимной административной помощи в налоговых вопросах и является членом Размывания налогооблагаемой базы и вывод прибыли из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting — BEPS) Организации экономического сотрудничества и развития. Это увеличивает шансы на продолжение заключения соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Самым важным из этих многочисленных соглашений является привлечение иностранных инвесторов, инвестирование в Монголию, ведение бизнеса и защита инвестиций.

«Мы часто говорим о снижении торговых налогов, ограничениях и нетарифных барьерах. В прошлом году наша страна торговала более чем со 140 странами. Что касается торговли с соседними странами, 57 процентов общего товарооборота приходится на Китай и 11 процентов — на Россию. Кроме того, Монголия присоединилась к Азиатско-Тихоокеанскому торговому соглашению, чтобы активно участвовать в региональной торговле и экономической интеграции. В соответствии с соглашением на китайский рынок будет выведено 2323 вида товаров, а тарифная скидка составит 10-100%. Это коксующийся уголь, наш основной экспортный продукт. Снижение китайской импортной пошлины на уголь на 50 процентов окажет значительное влияние на увеличение экспортных поступлений. Также действует 100-процентная скидка на семена рапса, 14-50-процентные скидки на продукты животного происхождения и кожу и 35-процентную скидку на козий кашемир и изделия из кашемира», сказала Б.Батцэцэг.

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