Китай и Монголия обещают расширить парламентское сотрудничество

CentralAsia (MNG) - В среду главный депутат Китая Ли Чжаньшу провел переговоры со спикером парламента Монголии Гомбожавом Занданшатаром по видеосвязи. Обе стороны согласились активизировать обмены и сотрудничество между своими законодательными органами.

Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), сказал, что под воздействием пандемии COVID-19 Китай и Монголия поняли и поддержали друг друга и установили модель сотрудничества между соседними странами в борьбе с пандемией. , который проиллюстрировал концепцию сообщества с общим будущим для человечества.

Китай и Монголия должны продолжать укреплять взаимное политическое доверие в постпандемический период, развивать взаимовыгодное сотрудничество и ускорять согласование китайской инициативы «Один пояс, один путь» и стратегии развития Монголии по прерийным дорогам, чтобы принести пользу двум народам и продвигать двусторонние «всеобъемлющее стратегическое партнерство», - сказал Ли Чжаньшу.

Два законодательных органа должны продолжать укреплять дружеские обмены, поддерживать тесные обмены на высоком уровне, оперативно утверждать, пересматривать или выпускать правовые документы, способствующие улучшению двусторонних отношений, а также укреплять обмен опытом в обеспечении верховенства закона, развитии экономики, улучшение условий жизни людей и поддержание стабильности.

Занданшатар сказал, что Великий Государственный Хурал (парламент) Монголии готов укрепить обмены и сотрудничество с ВСНП и внести позитивный вклад в продвижение всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Всекитайское собрание народных представителей, ВСНП — высший законодательный орган (парламент) Китайской Народной Республики, согласно Конституции КНР — высший орган государственной власти страны. В состав ВСНП входят депутаты, избранные от провинций, автономных районов, городов центрального подчинения и вооружённых сил.

Депутаты ВСНП избираются на срок 5 лет. При чрезвычайных обстоятельствах, делающих невозможным проведение выборов, допускается отсрочка выборов депутатов ВСНП следующего созыва. Такое решение обретает силу в случае принятия большинством (не менее 2/3 голосов) всех членов Постоянного комитета ВСНП (ПК ВСНП) данного созыва. Срок полномочий депутатов ВСНП данного созыва в этом случае продлевается.

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