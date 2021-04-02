Онлайн-чат-бот «Мандухай» поможет подросткам получить достоверную медицинскую информацию

CentralAsia (MNG) - Консультации по сексуальному и репродуктивному здоровью теперь становятся доступными для монгольских подростков с помощью технологий.

1 апреля ЮНФПА в Монголии и Unitel Group подписали соглашение о партнерстве для поддержки новой онлайн-службы, которая предоставляет подросткам информацию о сексуальном и репродуктивном здоровье и справочные услуги, а также повышает их доступность к медицинским услугам, ориентированным на подростков и молодежь, за счет технологических инноваций.

В соответствии с соглашением, виртуальный тренер по планированию семьи на основе искусственного интеллекта, разработанный ЮНФПА в Монголии при поддержке глобальной инициативы ЮНФПА по инновациям, будет продвигать онлайн-сервис чат-бота «Мандухай».

Онлайн-чат-бот «Мандухай» предоставит достоверную с научной точки зрения информацию по темам, которые наиболее востребованы подростками, когда они сталкиваются с такими проблемами, как нежелательная беременность, профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и направление в службы, ориентированные на молодежь, при сохранении конфиденциальности. Эта служба будет учреждена и передана Национальному центру охраны здоровья матери и ребенка.

Unitel Group подписывает соглашение о предоставлении своих продуктов и услуг на сумму более 300 миллионов тугриков в течение трех лет по продвижению онлайн-сервиса «Мандухай» и поддержанию бесперебойной и надежной связи между клиентами и поставщиками услуг в рамках проекта социальной ответственности компании «Правильное общение +13».

«Подростки не знают, где получить доступ к медицинским услугам, ориентированным на подростков и молодежь. Неудовлетворенная потребность в планировании семьи среди тех, кто хочет прекратить или отложить деторождение, но не использует какие-либо методы контрацепции, в возрастной группе от 15 до 19 лет составляет 36%, что значительно выше, чем в других возрастных группах. Между тем, 97% из них владеют смартфонами и имеют доступ к Интернету через телефоны или школьные интернет-лаборатории и проводят в среднем от 2 до 6 часов в день в роуминге по Facebook. Таким образом, Интернет — это способ связаться с ними», - сказала Каори Исикава, глава офиса ЮНФПА в Монголии.

Д.Энхбат, генеральный директор Unitel Group, сказал: «Подростки, живущие в отдаленных сомонах и поселках, вынуждены преодолевать большие расстояния, чтобы получить необходимые медицинские услуги, и во многих случаях не имеют доступа к необходимым услугам. Самым большим достижением проекта является решение этих проблем с помощью информационных технологий».

Благодаря этому партнерству станет возможным полностью расширить масштабы чат-бота «Мандухай» по всей стране и помочь подросткам и молодежи сделать выбор, который позволит им полностью реализовать свой потенциал.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения