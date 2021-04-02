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  2 апреля 2021
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ВБ передал Монголии средства индивидуальной защиты на сумму $1 млн

CentralAsia (MNG) -  Всемирный банк передал комплект средств индивидуальной защиты в рамках проекта реагирования на COVID-19.

Представитель Всемирного банка Андрей Михнев вчера передал Минздраву средства индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму около 1 млн долларов США.

С апреля 2020 года реализуется проект «Экстренное реагирование на COVID-19 и готовность системы здравоохранения в Монголии» с общим финансированием в размере 26,9 миллиона долларов США. лабораторное оборудование, реактивы и средства индивидуальной защиты.

СИЗ, приобретенные в рамках гранта Всемирного банка по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях, будут использоваться государственными служащими в пунктах обследования повышенного риска и поставщиками медицинских услуг в отдельных районах.

В комплект СИЗ входят:

  • Одноразовые перчатки - 4 103 000 шт.
  • Одноразовые маски - 218 000 штук.
  • Защитная одежда -36000 шт.
  • Маски N95 - 28 500 шт.
  • Очки - 6000 пар.
  • Маски-6000 шт.

Дополнительное финансирование в размере 50,7 млн долларов США для проекта реагирования на чрезвычайные ситуации COVID-19 и обеспечения готовности системы здравоохранения в Монголии было одобрено для предоставления Монголии 11 февраля 2021 года с целью помочь обеспечить доступный и равноправный доступ к вакцинам против COVID-19 и дальнейшее усиление мероприятий по обеспечению готовности и реагированию в рамках родительского проекта.

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